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Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC

Звезда WWE Бобби Лэшли заявил, что просит дать ему подраться в UFC

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американский профессиональный рестлер Бобби Лэшли признался, что желает вновь подраться по правилам смешанных единоборств (MMA). Его слова приводит Fightful.

46-летний звезда WWE заявил, что даже говорил на эту тему со своим бывшим боссом Винсом Макмэном. Лэшли просил возможности дать ему выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Боец отметил, что продолжает тренироваться в MMA, а в его зале есть представители UFC. «Это сидит во мне, мне хочется вновь выйти в клетку», — подчеркнул Лэшли.

6 августа стало известно, что Лэшли предлагали провести поединок на голых кулаках. Bare Knuckle FC начал искать возможности организовать бой рестлера с Майком Тайсоном.

Лэшли известен по выступлениям в Strikeforce и Bellator. На его счету 15 побед при двух поражениях в MMA.

Николай Костюков
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