Стало известно об экономии на воде и электричестве в Латвии

Председатель русской общины Латвии Алтухов: жители страны экономят на воде и электричестве

Жители Латвии начали экономить на воде и электричестве, в частности, они перестали мыться каждый день. Об этом рассказал председатель Русского социально-культурного общества Латвии Вячеслав Алтухов в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, меры, обещанные латвийским правительством, вряд ли покроют «колоссальное» подорожание бытовых услуг. «Повышение цен произошло якобы из-за удорожания энергоносителей, из-за газа, естественно, инфляция тоже. В основном ссылка на удорожание газа, вот покупать будем сжиженный газ у США», — добавил Алтухов.

Он также отметил, что это подорожание — значительное, «не на 5-10 процентов». Алтухов заявил, что цены увеличились примерно в два раза, однако точно это выяснится тогда, когда люди начнут получать счета за бытовые услуги в августе.

Ранее депутат Европарламента (ЕП), бывший мэр Риги Нил Ушаков предрек Латвии социальную катастрофу масштаба 1990-х годов. По его словам, власти могут это предотвратить. Ушаков считает, что необходимо ввести чрезвычайное социальное положение, чтобы оказать максимально широкую поддержку жителям страны зимой 2022-2023 годов и в течение всего следующего года.