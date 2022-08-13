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«Локомотив» спасся от третьего поражения подряд

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Гости открыли счет на 68-й минуте противостояния. Точным ударом отметился Максим Глушенков. Москвичи столкнулись с угрозой третьего подряд поражения в чемпионате. Исправить ситуацию им удалось только в добавленное время. На 91-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти и спас команду от поражения.

7 августа спортивный директор «Локомотива» назвал неудачный старт команды в новом сезоне катастрофой. Комментарий последовал за разгромным поражением москвичей от «Краснодара» в матче четвертого тура РПЛ (0:3). В третьем туре «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 0:5.

После пяти матчей «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Николай Костюков
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