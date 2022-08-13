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Новичок «Зенита» из Бразилии высказался о Путине

Новичок «Зенита» Густаво Мантуан отметил, что президент Путин популярен в Бразилии

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своем представлении о России перед переходом в клуб. Об этом сообщает Sport24.

21-летний хавбек признался, что имел достаточно общее, хотя и позитивное, представление о России. «Мне рассказывали, что это очень красивая страна, где живут приятные люди», — отметил Мантуан.

«Знаю ли я, кто такой [президент России] Владимир Путин? Конечно. В Бразилии он довольно популярен», — отметил новичок сине-бело-голубых.

Мантуан был арендован «Зенитом» у бразильского «Коринтианс». Трансфер состоялся 19 июля. Согласно контракту, бразилец будет выступать за клуб до лета 2023-го.

Полузащитник дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 2020-го. Его первым клубом стал «Коринтианс». На его счету четыре гола в 23 матчах за команду.

Николай Костюков
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