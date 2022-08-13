Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Франции Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство AFP, передает ТАСС.

Пресс-служба администрации президента назвала решение Финляндии и Швеции вступить в альянс «суверенным выбором», который «позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них», а также «внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров».

9 августа протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО https://lenta.ru/news/2022/08/09/biden_podpisal/ президент США Джо Байден. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Швеция и Финляндия не выполняют условия, на которых Анкара согласилась одобрить их вступление в НАТО.

