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В Киеве возобновление мирных переговоров назвали поражением Украины и Европы

В офисе Зеленского заявили, что мирные переговоры с Москвой будут означать ее победу
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Kemal Aslan / Reuters

У Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, переговоры с Москвой в текущих условиях будут означать лишь одно — ее победу. «Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — пояснил Подоляк.

Представитель офиса добавил, что переговорный процесс мог бы зафиксировать так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, на его взгляд, произойдет «падение всей глобальной системы безопасности».

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6 августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Как заявил дипломат, у украинской стороны «есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров». Поэтому, по его словам, Москва и Киев еще далеки от переговоров.

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны.

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Варвара Кошечкина
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