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Идею замены второго пилота в самолетах на виртуального оценили

Заслуженный пилот Базыкин оценил идею виртуального второго пилота словами «не доросли»
Начало событий в новости В России второго пилота в самолетах заменят на виртуального

Фото: Shutterstock

В России пока не доросли до реализации идеи Минпромторга о замене второго пилота в самолетах на виртуального. Так инициативу оценил заслуженный пилот России Вадим Базыкин, его слова приводит издание «Подъем».

По словам пилота, в теории такая идея не является чем-то фантастическим, и в будущем может быть реализована, однако заявления Минпромторга вызвали у него улыбку.

«Минпромторг немножко лукавит, понимает, что у него за последние 10-15 лет нет ни одной победы. Не верю людям без заслуг в прошлом и достоинств в настоящем, но, конечно, этим нужно заниматься, просто к этому надо относиться с улыбкой», — объяснил свою позицию Базыкин.

При этом он отметил, что у российских ученых уже есть наработки в сфере компьютерного управления самолетами и привел в качестве примера советский проект «Буран». «“Буран” полетел абсолютно без вмешательства человека. Это, по сути, суперсамолет», — подытожил пилот.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России планирует к 2024 году создать для самолетов интеллектуального «виртуального второго пилота». Расходы на тендер составляют 2,9 миллиарда рублей.

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Валерий Розенберг
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