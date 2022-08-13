В России второго пилота в самолетах заменят на виртуального

Минпромторг России планирует заменить второго пилота самолета виртуальным

Минпромторг России планирует к 2024 году создать для самолетов интеллектуального «виртуального второго пилота». Об этом сообщает Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок.

Расходы на тендер составляют 2,9 миллиарда рублей. Считается, что переход к одному пилоту в самолетах станет возможным в 2030-х, что, по мнению министерства, снизить стоимость эксплуатации воздушного судна (ВС).

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС», — говорится в документе.

В марте источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что для Воздушно-космических сил России решили создать многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», состоящий из нескольких реактивных дронов, запускаемых роем с самолета-носителя.

В августе 2020 года издание Breaking Defense писало, что на заключительном (третьем) этапе испытаний, проходившем в рамках соревнования AlphaDogfight Trials, в виртуальном бою «летчик» F-16 Viper победил реального пилота-инструктора Военно-воздушных сил США, управлявшего такой же моделью истребителя.