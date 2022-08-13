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МИД России заявил о выгоде США от возвращения Киева к переговорам с Москвой

Глава департамента МИД Дарчиев заявил, что США стоит заставить Киев продолжить переговоры
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США стоит заставить Киев продолжить переговоры с Москвой, так как они были бы выгодны и самому Вашингтону. С таким заявлением выступил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, его слова приводит ТАСС.

По мнению Дарчиева, в том случае, если США принудят Киев к возвращению в переговорный процесс, Вашингтону удастся избежать повторения поражения, которое он потерпел в Афганистане.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить [президента Украины Владимира] Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — приводит агентство слова дипломата.

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Отдельно глава департамента МИД призвал США прислушаться к предостережениям российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который предрекал увеличение жертв среди мирного населения в случае продолжения поставок Украине западных вооружений.

Ранее Дарчиев заявлял, что США оказываются все сильнее вовлечены в конфликт на Украине.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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