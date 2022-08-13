МИД заявил об усилении вовлеченности США в конфликт на Украине

Глава департамента МИД Дарчиев заявил об усилении вовлеченности США в конфликт на Украине

США оказываются все сильнее вовлечены в конфликт на Украине. С таким заявлением выступил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель ведомства, подтверждением его слов служат заявления официальных лиц Украины о консультациях с США по целям для ударов.

«Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», — объявил Дарчиев.

Он добавил, что из этого следует, что Вашингтон как минимум одобряет обстрелы народных республик Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже фактически вовлечены в боевые действия на Украине.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.