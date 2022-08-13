Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о желании Байдена привести Россию к государственному перевороту

Экс-конгрессвумен США Габбард заявила, что Байден желает привести Россию к перевороту
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поддерживая затяжной кризис на Украине, президент США Джой Байден желает привести Россию к государственному перевороту. Об истинных целях Белого дома в украинском конфликте рассказала бывшая конгрессвумен, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в вечернем шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

«Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок"», — заявила Габбард.

По ее словам, «никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня». «Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций», — добавила политик.

Ранее глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что нормализация отношений РФ и США зависит от проявления Вашингтоном уважения к российским национальным интересам. По словам Дарчиева, проявление Штатами здравого смысла является условием для возвращения к нормальным взаимоотношениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В МИД допустили расширение географии спецоперации России
Минобороны заявило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ
Жена Бута отреагировала на обсуждение обмена ее мужа на Грайнер и Уилана
Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-24
Минобороны доложило об уничтожении установки HIMARS в районе Краматорска
Жительница Донецка пострадала из-за взрыва «Лепестка»
Минобороны заявило о полном освобождении поселка Пески в ДНР
В Киеве возобновление мирных переговоров назвали поражением Украины и Европы
Футболист «Ахмата» рассказал о влиянии Кадырова на команду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.