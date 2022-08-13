В США заявили о желании Байдена привести Россию к государственному перевороту

Экс-конгрессвумен США Габбард заявила, что Байден желает привести Россию к перевороту

Поддерживая затяжной кризис на Украине, президент США Джой Байден желает привести Россию к государственному перевороту. Об истинных целях Белого дома в украинском конфликте рассказала бывшая конгрессвумен, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард в вечернем шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

«Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок"», — заявила Габбард.

По ее словам, «никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий не помешает вечному Вашингтону выполнить свою повестку дня». «Если помните, бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт заявляла, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций», — добавила политик.

Ранее глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что нормализация отношений РФ и США зависит от проявления Вашингтоном уважения к российским национальным интересам. По словам Дарчиева, проявление Штатами здравого смысла является условием для возвращения к нормальным взаимоотношениям.