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Россия назвала условие для нормализации отношений с США

Глава департамента МИД Дарчиев заявил, что отношения с США зависят от уважения Вашингтона

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Нормализация отношений России и США зависит от проявления Вашингтоном уважения к российским национальным интересам. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

По словам Дарчиева, проявление Штатами здравого смысла является условием для возвращения к нормальным взаимоотношениям.

«Если у американской стороны возобладает-таки здравый смысл и Вашингтон трезво оценит изменившийся геополитический ландшафт, обозначив не на словах, а на деле стремление уважать российские национальные интересы, тогда появится основа», — назвал позицию МИД России Дарчиев.

В том же интервью Дарчиев заявил, что США стоит заставить Киев продолжить переговоры с Москвой, так как они были бы выгодны и самому Вашингтону.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что условием для разрыва дипломатических отношений между Россией и США может стать вооруженное столкновение стран. Сенатор назвал поддержание отношений «минимальной возможностью для диалога».

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Валерий Розенберг
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