Россия назвала условие для нормализации отношений с США
Нормализация отношений России и США зависит от проявления Вашингтоном уважения к российским национальным интересам. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
По словам Дарчиева, проявление Штатами здравого смысла является условием для возвращения к нормальным взаимоотношениям.
«Если у американской стороны возобладает-таки здравый смысл и Вашингтон трезво оценит изменившийся геополитический ландшафт, обозначив не на словах, а на деле стремление уважать российские национальные интересы, тогда появится основа», — назвал позицию МИД России Дарчиев.
В том же интервью Дарчиев заявил, что США стоит заставить Киев продолжить переговоры с Москвой, так как они были бы выгодны и самому Вашингтону.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что условием для разрыва дипломатических отношений между Россией и США может стать вооруженное столкновение стран. Сенатор назвал поддержание отношений «минимальной возможностью для диалога».