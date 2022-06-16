В России назвали условие разрыва дипломатических отношений с США

Сенатор Цеков счел, что Россия разорвет дипотношения с США в случае прямого конфликта

Условием для разрыва дипломатических отношений между Россией и США может стать вооруженное столкновение стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он заявил о том, что жесткий диалог между Москвой и Вашингтоном уже начался.

Сенатор назвал поддержание отношений «минимальной возможностью для диалога».

Повлиять на разрыв отношений может прямой вооруженный конфликт между нашими странами Сергей Цеков российский сенатор

«Надеемся, что они там образумятся, поймут, что многие проблемы, которые есть в мире, связаны с их агрессивной политикой, политикой, в которой они пытаются навязать свое видение практически всем странам мира. Они полностью подмяли под себя страны Европы, у них складывались отношения старшего и младшего с большинством стран мира, кроме, может быть, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще некоторых стран. Они пытались на протяжении многих лет нами командовать, указывать, как нам развиваться и что делать. При этом делали все для снижения нашей безопасности», — посчитал он.

По словам сенатора, хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном закончились несколько десятилетий назад, сейчас Россия занимает жесткую позицию в переговорах с США.

У нас были хорошие отношения до окончания Второй мировой войны, а потом они все время ухудшались, потому что американцы претендовали на роль первого государства в мире, которое всем должно указывать. Мы с этим не соглашались и стали их основными оппонентами. В какой-то период они просто сделали из нас основных врагов Сергей Цеков российский сенатор

«Жесткий диалог уже начался. Мы говорим на равных, не идем на поводу и не следуем тому курсу, который нам указывают США. Например, ситуация с Украиной — мы говорили, что не надо расширять НАТО на Восток, а они все равно расширяли. Украину пытались втянуть в блок НАТО, несмотря на то, что мы говорили о взаимной безопасности. Они все равно следовали своему курсу, а мы начали с ними жестко говорить. Жесткость — это, в частности, специальная военная операция. Во внутренней политике мы не следуем их призывам, которые они маскируют соблюдением прав человека, а на самом деле пытаются вмешиваться в наши внутренние дела», — заключил Сергей Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве давно следовало разорвать дипотношения с Вашингтоном, передает РИА Новости.

«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что теперь диалог будет идти «жестко».

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