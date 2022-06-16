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В Кремле предрекли жесткое общение России с США

Песков заявил, что Россия будет вести диалог с США жестко, общения по-старому не будет

Фото: Алексей Никольский / Reuters

В будущем Россия будет вести диалог с США жестко. Такую перспективу в отношениях между двумя государствами предрек пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы будем общаться с ними жестко, сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов», — заявил политик в интервью агентству.

Ранее Песков заявил, что способом улучшения отношений Москвы и Вашингтона может стать только отказ США от гегемонизма и понимание самостоятельности России. Он отметил, что Россия никогда не будет ничьим вассалом.

Синдром отмены: Россия


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Виктория Кондратьева
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