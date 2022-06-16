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В Кремле назвали способ нормализации отношений России и США

Песков назвал единственным способом нормализации отношений с США отказ от гегемонизма

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Способом улучшения отношений Москвы и Вашингтона может стать только отказ США от гегемонизма и понимание самостоятельности России. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия никогда не будет ничьим вассалом. При этом в Кремле подчеркивали, что суверенность никоим образом не означает изоляцию.

С критикой гегемонизма США выступает и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность и мир на всей планете.

Ранее в Кремле отметили, что США не стали внимать предложениям России по безопасности, и это стало триггером для принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

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Валерий Розенберг
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