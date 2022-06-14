В Кремле напомнили слова Путина о суверенности России

Песков напомнил слова Путина о том, что суверенность России не означает изоляции страны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил слова президента Владимира Путина о том, что суверенность России не означает изоляцию страны.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что во время подготовки форума российский лидер встречался с молодыми специалистами и говорил о суверенности — технологической, производственной, промышленной, торговой и так далее.

«Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля назвал бесперспективной и невозможной попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни. Он добавил, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжить торговлю, инвестиции и производство.