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В Кремле напомнили слова Путина о суверенности России

Песков напомнил слова Путина о том, что суверенность России не означает изоляции страны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил слова президента Владимира Путина о том, что суверенность России не означает изоляцию страны.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что во время подготовки форума российский лидер встречался с молодыми специалистами и говорил о суверенности — технологической, производственной, промышленной, торговой и так далее.

«Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля назвал бесперспективной и невозможной попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни. Он добавил, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжить торговлю, инвестиции и производство.

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Марина Совина
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