В Кремле сочли бесперспективной попытку вытолкнуть Россию из международной жизни

Песков заявил, что выталкивание России из международной жизни бесперспективно и невозможно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел бесперспективной и невозможной попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни. Таким образом в интервью ТАСС он прокомментировал, является ли проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в нынешних условиях ответом на западные рестрикции.

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и по сути невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжить торговлю, инвестиции и производство.

Песков подчеркнул, что все это будет восстановлено в условиях «совершенно беспрецедентной войны», начатой против России. Он заключил, что ПМЭФ сохраняет свой международный статус, он станет крупнейшим событием для заинтересованных в российской экономике стран, каковых достаточно в мире.

Ранее официальный представитель Кремля назвал ситуацию в мировой экономике «идеальным системным штормом». По его словам, к ней привели пандемия коронавируса и ошибки, которые совершили западные страны, развязавшие экономическую войну против России.