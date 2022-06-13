Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики

Дмитрий Песков заявил, что 2022 год ознаменовался «идеальным штормом» для экономики мира

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ситуация в мировой экономике приобрела характер «идеального системного шторма» вследствие ошибок, которые допустили западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, эти ошибки стали проявляться еще в первые месяцы пандемии коронавируса, которая серьезно отразилась на всей планете. Позже они усугубились экономической войной, развязанной против России недружественными странами целенаправленно.

«Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — пояснил Песков, указав, что теперь «экономика стала заложницей политики».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что повышение уровня жизни граждан по прежнему остается неизменным приоритетом Кремля и президента Владимира Путина лично.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Чехии сообщили о пользе санкций Запада для России
Крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем ребенка в Подмосковье
Шевченко отреагировала на разговоры о ее спорной победе на UFC 275
Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики
Песков раскрыл неизменный приоритет Путина
Российский литературовед назвала лучшую книгу о Москве
Назарбаев и Путин встретились в Москве
Жителям Запорожья спишут кредиты перед украинскими банками
СК начал расследование после теракта в Мелитополе и обстрела Донецка
Наездник умер после скачек на ипподроме в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.