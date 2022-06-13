Песков заявил об «идеальном шторме» для мировой экономики

Дмитрий Песков заявил, что 2022 год ознаменовался «идеальным штормом» для экономики мира

Ситуация в мировой экономике приобрела характер «идеального системного шторма» вследствие ошибок, которые допустили западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, эти ошибки стали проявляться еще в первые месяцы пандемии коронавируса, которая серьезно отразилась на всей планете. Позже они усугубились экономической войной, развязанной против России недружественными странами целенаправленно.

«Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — пояснил Песков, указав, что теперь «экономика стала заложницей политики».

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что повышение уровня жизни граждан по прежнему остается неизменным приоритетом Кремля и президента Владимира Путина лично.