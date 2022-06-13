Песков раскрыл неизменный приоритет Путина

Песков заявил, что повышение уровня жизни граждан — неизменный приоритет президента Путина

У российского президента Владимира Путина повышение уровня жизни граждан остается неизменным приоритетом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), передает ТАСС.

По его словам, главное для президента — развитие России. Кроме того, уточнил Песков, повышение уровня жизни граждан является неотъемлемой частью этого развития, и «это всегда было, есть и остается главным для нашего президента».

При этом Песков пока не стал комментировать, будут ли на ПМЭФ-2022 оглашены президентом новые решения в экономике или социальной сфере. Он предложил просто дождаться мероприятия, которое состоится 17 июня.

Ранее стало известно, что российский лидер на ПМЭФ-2022 может провести встречи с бизнесменами. Песков пояснил, что Путину нет необходимости в этот раз встречаться с главами иностранных компаний. Тем не менее, по словам представителя Кремля, президент России собирается провести довольно много встреч на предстоящем ПМЭФ.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина пройдет 17 июня. Главной темой события в 2022-м станет «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня.