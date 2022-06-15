В Кремле высказались о налаживании отношений с США и Европой

Песков назвал «темой не ближней перспективы» налаживание отношений России с Европой и США

Вопрос налаживания отношений России с США и странами Европы — это «тема не ближней перспективы». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется», — считает пресс-секретарь президента.

По его словам, общение России с Европой и США будет основано на принципах взаимного уважения и безопасности, оно также будет учитывать обеспокоенности сторон и выгоду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится. При этом, по утверждению Пескова, российские власти не планируют закрывать «окно в Европу».