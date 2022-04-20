Путин оценил возможность изменения позиции Европы по отношению к России

Путин заявил об отсутствии оснований для изменения позиции Европы по отношению к России

В настоящее время нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится, необходимо учитывать это в программах развития. Такую оценку дал президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, нужно реализовать собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства.

Кроме того, с учетом новых тенденций необходимо вносить изменения в структуру производства и поставок отечественной металлургической продукции, добавил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции, введенные странами Европы и Запада против России. Он назвал санкционное давление на РФ беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна.