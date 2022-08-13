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«Галатасарай» нацелился на футболиста «Спартака»

«Галатасарай» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу Шамара Николсона

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Турецкий «Галатасарай» нацелился на ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона. Об этом написал журналист Ягиз Сабунджуоглу в своем Twitter.

«Галатасарай» вступил в переговоры с москвичами относительно перехода 25-летнего футболиста. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Николсон принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт Николсона с красно-белыми рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 7,5 миллиона евро.

Николсон подписал контракт с московским клубом в декабре 2021-го. До перехода в РПЛ он играл за бельгийский «Шарлеруа», словенский «Домжале» и «Бойз Таун» из Ямайки. В составе сборной страны Николсон провел 31 матч и забил десять голов.

Николай Костюков
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