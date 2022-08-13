На Украине чиновники брали взятки за выезд в подконтрольные России районы

ГБР Украины заявило о выявлении схемы взяток за выезд на подконтрольные России территории

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило масштабную коррупционную схему чиновников из Запорожья, которые требовали взятки с местных жителей, пытающихся выехать на подконтрольные России территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В ГБР рассказали, что преступную схему организовали «отдельные дельцы» из администрации, городского совета и правоохранительных органов Запорожья. Отмечается, что они брали деньги за «быстрое и положительное рассмотрение заявок» на выезд на подконтрольную РФ территорию.

По данным следствия, подозреваемые создавали искусственные препятствия, затягивали время либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. «В результате время рассмотрения заявок составляло от четырех до пяти недель, либо лицу вообще отказывали в выезде. Неправомерная выгода с одного автомобиля могла составлять до 800 долларов», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что ежедневная незаконная прибыль преступников достигала 2 миллионов гривен (порядка 54 тысячи долларов).

В конце июля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин. сообщал о больших очередях на выезд с Украины на территории, подконтрольные союзным силам. По его словам, ожидание своей очереди могло длиться более 10 часов, а желающих выехать было очень много.