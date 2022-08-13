Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине чиновники брали взятки за выезд в подконтрольные России районы

ГБР Украины заявило о выявлении схемы взяток за выезд на подконтрольные России территории

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило масштабную коррупционную схему чиновников из Запорожья, которые требовали взятки с местных жителей, пытающихся выехать на подконтрольные России территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В ГБР рассказали, что преступную схему организовали «отдельные дельцы» из администрации, городского совета и правоохранительных органов Запорожья. Отмечается, что они брали деньги за «быстрое и положительное рассмотрение заявок» на выезд на подконтрольную РФ территорию.

Материалы по теме:
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

По данным следствия, подозреваемые создавали искусственные препятствия, затягивали время либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. «В результате время рассмотрения заявок составляло от четырех до пяти недель, либо лицу вообще отказывали в выезде. Неправомерная выгода с одного автомобиля могла составлять до 800 долларов», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что ежедневная незаконная прибыль преступников достигала 2 миллионов гривен (порядка 54 тысячи долларов).

В конце июля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин. сообщал о больших очередях на выезд с Украины на территории, подконтрольные союзным силам. По его словам, ожидание своей очереди могло длиться более 10 часов, а желающих выехать было очень много.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ
Стало известно об экономии на воде и электричестве в Латвии
На Украине чиновники брали взятки за выезд в подконтрольные России районы
Напавший на писателя Рушди арестован за попытку совершения убийства
Стала известна схема массового уклонения украинцев от призыва в ВСУ
Идею замены второго пилота в самолетах на виртуального оценили
Ученый дал прогноз по распространению подвида омикрон-штамма «кентавр» в России
Дворкович отреагировал на предложение исключить Россию из FIDE
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь
Депутат упал с велосипеда во время записи поздравления для россиян на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.