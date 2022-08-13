Спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни Киберсиси поддержали митингом

В Екатеринбурге поддержали митингом спевшего гимн с флагом ЛГБТ ветерана Чечни Киберсиси

В екатеринбургском ночном клубе Fame прошел импровизированный митинг в поддержку травести-артиста Сергея Нечаева, прошедшего чеченскую кампанию и выступающего под псевдонимом Бомба Киберсиси. Снятое очевидцами акции видео опубликовал Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

На кадрах поклонники артиста во время выступления достают плакаты с его изображением и надписями «ЯМЫБомба», «Бомба, мы с тобой», «Бомба, мы тебя любим». На официальных ресурсах полиции Свердловской области нет комментариев по поводу данной акции.

Ранее сообщалось, что в том же клубе Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках. После того как видео было опубликовано в интернете, на клуб и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании.

Тем не менее на ветерана завели административное дело. В полиции заявили, что творчество Бомбы Киберсиси на Урале не приживется.