Тарасова оценила перспективы Загитовой и Медведевой в политике

Татьяна Тарасова заявила, что Алина Загитова и Евгения Медведева могли бы стать депутатами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы Алины Загитовой и Евгении Медведевой в политике. Слова эксперта передает «Спорт-Экспресс».

По мнению Тарасовой, фигуристки обладают умом и характером и могли бы проявить себя в политике. «Если они чувствуют, что могут помочь людям в принятии серьезных решений для страны и государства, то они смогут», — заявила она. Тарасова уточнила, что речь идет не только о Загитовой и Медведевой. Она подчеркнула, что многие из спортсменов — собранные и образованные люди.

Загитова и Медведева отошли от соревнований. Обе фигугристки принимали участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Загитова стала обладательницей золота в одиночном разряде. Медведева выиграла серебро.

Среди депутатов Госдумы нынешнего созыва есть представители спорта. В частности, к ним относятся бывшая фигуристка Ирина Роднина или Светлана Журова, ставшая известной по выступлениям в конькобежном спорте.