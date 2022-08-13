Россия отреагировала на высылку дипломата из Черногории

Представитель МИД Захарова заявила об ответных мерах на высылку дипломата из Черногории

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на высылку дипломата из Черногории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Москва рассматривает действия Черногории как очередной эпизод развязанной западными странами гибридной кампании против России.

Ранее решение о высылке дипломата прокомментировал посол РФ в Черногории Владислав Масленников. По его словам, это негативно повлияет на отношения с Москвой, которая, в свою очередь, обязательно ответит на высылку дипломата из страны.

Посол отметил, что власти Черногории не стали объяснять причины такого решения. Он также добавил, что большинство жителей страны, в отличие от правительства, поддерживают позицию России и не проявляют русофобии.