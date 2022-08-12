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Российский посол прокомментировал высылку дипломата из Черногории

Посол РФ в Черногории Масленников: высылка дипломата негативно повлияет на отношения стран
Начало событий в новости Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

Фото: Посольство Российской Федерации в Черногории

Посол РФ в Черногории Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение Подгорицы объявить российского дипломата персоной нон грата. По его словам, это негативно повлияет на отношения с Москвой, которая, в свою очередь, обязательно ответит на высылку дипломата из страны, сообщает ТАСС.

«Несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений. Разумеется, не останется без соответствующего ответа», — заявил Масленников.

Посол, которому вручали ноту, отметил, что власти Черногории не стали объяснять причины такого решения. Он также добавил, что большинство жителей страны, в отличие от правительства, поддерживают позицию России и не проявляют русофобии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре.

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Марина Совина
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