Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

МИД Черногории объявил персоной нон грата российского дипломата

МИД Черногории объявил персоной нон грата российского дипломата. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российский дипломат должен покинуть территорию Черногории в течение семи дней. Формальная нота была вручена послу РФ в Черногории Владиславу Масленникову.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Дипломат сравнил политику Запада по отношению к Черногории и Северной Македонии с политикой на Украине.

В ответ на это в МИД Черногории указали, что российские политики были желанными гостями в стране до тех пор, пока не отвернулись от ЕС. В ведомстве, однако, отметили, что 311 лет дипломатических отношений являются предметом гордости как для России, так и для Черногории.