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В Черногории ответили на слова Лаврова о ставшей инструментом Запада Подгорице

В Черногории ответили на слова Лаврова о Подгорице, ставшей антироссийским инструментом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российские политики приезжали в Черногорию и были желанными гостями до тех пор, пока не отвернулись от ЕС и европейской системы ценностей. Так в МИД Черногории ответили на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что Подгорица стала антироссийским инструментом Запада, передает РИА Новости.

«Для Черногории и России предмет гордости 311 лет дипломатических отношений. Дружба с российским народом больше, чем политика, так как бывает правильная и ошибочная политика. Поэтому Владимир Высоцкий хотел быть черногорцем. Российский народ всегда будет иметь друга в лице Черногории, но не политика агрессии и трагичного экспансионизма», — заявили в МИД.

Ранее Лавров заявил, что западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Дипломат сравнил политику Запада по отношению к Черногории и Северной Македонии с политикой на Украине. Лавров напомнил, что много лет Запад подогревал русофобские настроения на Украине и в ряде других восточноевропейских стран.

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Анжелика Бережная
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