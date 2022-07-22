Лавров рассказал об антироссийской «игре» Запада

Глава МИД Лавров: Черногорию и Северную Македонию хотят использовать в антироссийской игре

Западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ассоциации «Наше кино», текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Как уточнил глава ведомства, эти страны хотят настроить против Москвы и использовать. «Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и тем, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре», — подчеркнул он.

Дипломат сравнил политику Запада по отношению к Черногории и Северной Македонии с политикой на Украине. Лавров напомнил, что много лет Запад подогревал русофобские настроения на Украине и в ряде других восточноевропейских стран.

Ранее Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Лавровым на борту.