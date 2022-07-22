Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Лавров рассказал об антироссийской «игре» Запада

Глава МИД Лавров: Черногорию и Северную Македонию хотят использовать в антироссийской игре
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ассоциации «Наше кино», текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Как уточнил глава ведомства, эти страны хотят настроить против Москвы и использовать. «Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и тем, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их "инструментом" в антироссийской игре», — подчеркнул он.

Дипломат сравнил политику Запада по отношению к Черногории и Северной Македонии с политикой на Украине. Лавров напомнил, что много лет Запад подогревал русофобские настроения на Украине и в ряде других восточноевропейских стран.

Ранее Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Лавровым на борту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань
В Турции оценили сроки действия соглашения о вывозе зерна
В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа
В Подмосковье дело о покушении на убийство возбудили спустя 18 дней
Названа идеальная одежда для жары
Лавров рассказал об антироссийской «игре» Запада
В США отвергли передачу Украине военных самолетов
В Белом доме оценили влияние COVID-19 на аппетит и работоспособность Байдена
В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.