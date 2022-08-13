Врач рассказал о неправильных способах охлажения в жару

Врач Тяжельников рассказал, что в жару нельзя допускать переохлаждения и пить алкоголь

В жару нельзя допускать переохлаждения и лучше воздержаться от утоления жажды спиртными напитками. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников, передает «Газета.Ru».

«Опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре. Я бы советовал в жаркую погоду выходить в парки, скверы, где тень и прохладу дают деревья и водоемы», — сказал Тяжельников.

Кроме того в жару будет полезно: избегать физической активности, носить головной убор, свободную светлую одежду из натуральных тканей, постоянно пить воду небольшими порциями и носить ее с собой. В помещении врач порекомендовал поддерживать постоянную циркуляцию воздуха с помощью вентиляторов и кондиционеров или просто открытых окон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении 40-градусной жары на выходных в некоторых регионах Поволжья и юга России. По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России. Его влияние будет «очень мощное и обширное», добавил метеоролог.