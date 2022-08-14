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Появилось видео нокаута непобежденного россиянина в бою UFC с американцем

Российский боец Азамат Мурзаканов одержал победу над американцем Кларком на турнире UFC

Российский боец смешанных стиля (MMA) Азамат Мурзаканов одержал победу над американцем Девином Кларком на турнире UFC on ESPN 41 в американском Сан-Диего. Видео появилось в Telegram-канале организации.

Поединок в полутяжелом весе завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. После боя Мурзаканов назвал американца серьезным соперником.

Для Мурзаканова это был 12-й бой в карьере. Все предыдущие поединки он выиграл, девять из которых досрочно. Кларк в седьмой раз проиграл поединок при 13 победах.

В главном событии турнира эквадорец Марлон Вера досрочно одержал победу над американцем Домиником Крузом. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Круз оказался в нокауте.

Анастасия Борисова
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