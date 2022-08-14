Разведчики НМ ЛНР захватили украинскую бронетехнику

Разведчики НМ ЛНР захватили в бою бронемашину БРДМ-2 ВСУ во время продвижения к Соледару

Разведчики Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) захватили в бою бронемашину БРДМ-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время продвижения к Соледару. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после небольшого ремонта бронемашина начала служить в рядах НМ ЛНР.

Ранее командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен, заявил, что у Киева нет возможности победить российскую армию. Стрельников также признался, что кадровые военнослужащие подготовлены намного лучше, чем представители его формирования, а оружием, предоставленным Западом, большинство военных пользоваться не умеют.