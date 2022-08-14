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В США рассказали об опасной задаче F-22 в Польше

19FortyFive: американским истребителям F-22 в Польше предстоит решить опасную задачу

Фото: Edgar Su / Reuters

Американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor, недавно переброшенным в Европу, предстоит решать опасную задачу противодействия российским самолетам в случае, если они войдут в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Польши. Об этом пишет издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что «ставки высоки, когда дело доходит до противостояния с Россией». Отмечается, что размещенные на авиабазе Ласк истребители F-22 Raptor способны ракетное вооркужение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

«Есть веская причина для столь сильного присутствия США. Польша играет ключевую роль на восточном фланге НАТО, а американские военные принимают важное и стратегическое решение сохранить постоянное присутствие в стране», — говорится в публикации.

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20 июля 2021

В августе американское издание 19FortyFive рассказало, как США впервые с начала спецоперации России на Украине направили в Европу истребители пятого поколения F-22 Raptor.

В июне журнал Popular Mechanics со ссылкой на отчет Счетной палаты США написал, что в 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов.

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Иван Потапов
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