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Названа гарантия безопасности Запорожской АЭС

Гарантией безопасности ЗАЭС назвали зачистку населенных пунктов Днепропетровской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал гарантию безопасности атомной электростанции (АЭС). Его слова передает РИА Новости.

Рогов заявил, что видит единственный способ обезопасить электростанцию. По его словам, необходимо провести зачистку от украинских войск таких населенных пунктов как города Никополь и Марганец, а также поселок городского типа Томаковка в Днепропетровской области.

До этого Рогов рассказал о состоянии атомной электростанции (АЭС) после обстрелов. По его словам, объект не пострадал и работает в штатном режиме.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

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Нина Ташевская
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