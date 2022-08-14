Американский хоккеист объяснил решение перейти в российский клуб КХЛ

Американец Джоуи Кин рассказал, что не думал о политике, когда переходил в «Спартак»

Американский защитник московского «Спартака» Джоуи Кин объяснил решение перейти в российский клуб. Об этом сообщает Alhockey.ru.

Игрок заявил, что советовался с игроками, имеющими опыт выступления в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Они хорошо отозвались о клубе и лиге. Так что, я рад был сюда перебраться. Ребята сказали мне, что КХЛ — лига высокого уровня, в которой непросто играть», — заявил Кин.

Американец добавил, что не думал о политической ситуации, когда соглашался на переход. «Все мои мысли сосредоточены только на хоккее», — добавил он.

23-летний Кин до перехода в Спартак принадлежал «Каролине Харрикейнс». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) американец провел два матча.