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Названо число пропавших без вести после взрыва в Ереване

МЧС Армении опубликовало имена 27 пропавших без вести при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

В результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» без вести пропали 27 человек. Их имена опубликованы на сайте МЧС Армении.

В мэрии города уточнили, что к этому часу погибли известно о трех погибших, личности двоих из них установлены. Еще 61 человек пострадал. Раненых госпитализировали, 36 из них в состоянии средней тяжести.

Тушение пожара продолжается, в нем задействованы свыше 200 человек.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел ранее 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям: «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Марина Совина
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