Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Уголовное дело завели из-за взрыва в ТЦ в Ереване

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело из-за взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Уголовное дело по двум статьям УК Армении возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры республики Гора Абрамяна.

«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело», — сообщил Абрамян.

Уточняется, что заведено дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Представитель генпрокуратуры добавил, что причины взрыва пока не установлены. По его словам, для выяснений обстоятельств происшествия создана следственная группа, проводятся мероприятия.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел ранее 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. По последним данным, в результате взрыва погибли трое, 61 человек госпитализирован, 36 из них в состоянии средней тяжести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной
Три сирийских военных погибли при атаке Израиля в окрестностях Дамаска
Названо число пропавших без вести после взрыва в Ереване
Доктор Долгов объяснил высокую стоимость услуг хорошего психолога
Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Кадыров сообщил о занятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР
Сообщение о минировании в метро Еревана оказалось ложным
Уголовное дело завели из-за взрыва в ТЦ в Ереване
Число жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трех
Невролог привела порядок действий при гипертоническом кризе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.