Уголовное дело завели из-за взрыва в ТЦ в Ереване

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело из-за взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Уголовное дело по двум статьям УК Армении возбуждено из-за взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры республики Гора Абрамяна.

«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре "Сурмалу", по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело», — сообщил Абрамян.

Уточняется, что заведено дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Представитель генпрокуратуры добавил, что причины взрыва пока не установлены. По его словам, для выяснений обстоятельств происшествия создана следственная группа, проводятся мероприятия.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел ранее 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. По последним данным, в результате взрыва погибли трое, 61 человек госпитализирован, 36 из них в состоянии средней тяжести.

