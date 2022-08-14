Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных турниров

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщает Sportschau.de.

Канадский юрист призвал допустить атлетов из России до соревнований. «То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных турнирах», — заявил Макларен.

Юрист также напомнил о том, что отстраненные атлеты могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если он примет их сторону, международным федерациям, по словам Макларена, придется допустить россиян.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.