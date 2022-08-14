Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
1:3
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
1-й тайм
live
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
1:0
1-й тайм
live
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Макларен призвал допустить россиян до международных турниров

Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных турниров

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщает Sportschau.de.

Канадский юрист призвал допустить атлетов из России до соревнований. «То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных турнирах», — заявил Макларен.

Юрист также напомнил о том, что отстраненные атлеты могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если он примет их сторону, международным федерациям, по словам Макларена, придется допустить россиян.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали условие для прекращения отношений между Россией и США
В Венгрии назвали ошибочной санкционную политику Евросоюза
Халатность сотрудников аэропорта попала на видео и вызвала возмущение в сети
Психолог назвал способы повышения мотивации коллектива к работе летом
Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценили
Гигантский попугай ара улетел от россиянки и воссоединился с ней через три дня
В МЧС Армении рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на рынке
Макларен призвал допустить россиян до международных турниров
В Норвегии усыпили полюбившуюся людям моржиху Фрейю
Арестованный в Москве за педофилию американец обвинил жену в клевете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.