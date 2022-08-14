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Фигуристы Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил тренер пары Александр Жулин.

Жулин рассказал, что он и пара приняли совместное решение. «Они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», — подчеркнул он.

В июне стало известно, что фигуристы примут участие в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек». Шоу проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября 2022 года.

Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Пекине в командном турнире. Фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой. На счету пары также серебро Игр-2022 в танцах на льду, победа на чемпионате мира-2021, а также два золота первенств Европы.

Анастасия Борисова
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