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В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

Замминистра информации ДНР Безсонов: союзные силы прорвали оборону ВСУ под Угледаром

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Силы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Об этом сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

По его словам, союзные силы серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе боевых действий в ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевые задачи.

14 августа Минобороны отчиталось о том, что Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области, а днем ранее — о взятии под контроль поселка Пески в ДНР.

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Марина Совина
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