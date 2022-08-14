«Ростов» выиграл третий матч подряд в РПЛ и вышел на второе место

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и вышел на второе место в РПЛ

«Ростов» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 августа, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Полоз, еще по голу забили Даниил Уткин и Даниил Глебов. У хозяев отличились Николай Калинский, Милсон и Тимур Сулейманов.

«Ростов» одержал третью победу подряд, набрал 11 очков и вышел на второе место в РПЛ. В активе «Нижнего Новгорода» 2 очка, команда располагается на 14-й позиции. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого также 11 очков. Выйти на чистое первое место после пятого тура могут «Спартак» или «Сочи». Клубы проведут очную встречу 14 августа.

«Ростов» в следующем туре 20 августа дома примет «Сочи». «Нижний Новгород» в тот же день на выезде сыграет с «Уралом».