Автор Global Times Лю заявил, что Европа стала жертвой конфликта на Украине из-за США

Европа стала жертвой конфликта на Украине и страдает от последствий кризиса из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил обозреватель Сюэ Лю в статье для китайской газеты Global Times.

«Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — отметил Лю.

По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР. В качестве подтверждения обозреватель приводит заявление профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана, который исключил желание стран Европы жертвовать собственными интересами ради сохранения системы альянсов с США.

Автор подчеркнул, что Россия является для Европы соседом, которого нельзя игнорировать, а КНР — важнейшим рынком сбыта.

«При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников», — подытожил Лю.

13 августа экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.