В Китае описали опасность 6G

SCMP: волны 6G могут вызвать увеличение размера клеток мозга

Облучение терагерцевыми волнами может вызвать увеличение размера клеток мозга. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Китайские ученые описали влияние терагерцевых волн, которые будут использоваться в 6G, на мозг. В ходе эксперимента специалисты облучали волнами мощностью 100 микроватт нейроны мыши в чашке Петри. Оказалось, что низкие дозы терагерцевого излучения могут увеличить выработку и активность определенных белков, таких как GluA1, GluN1 и SY-38. Они, в свою очередь, стимулируют рост нейронов. Терагерцевые волны имеют гораздо более высокую частоту, чем миллиметровые волны, которые используются в 5G.

«Терагерцевые волны могут соединяться напрямую с белками и эффективно заставлять их резонировать нелинейно», — заметил в интервью SCMP ведущий участник исследования Ли Сяоли. Несмотря на то, что нейроны остались здоровыми, влияние волн вызвало обеспокоенность у специалистов. Терагерцевое излучение позволило сделать молодых ушей «умнее», однако его влияние на мозг старых мышей зафиксировать не удалось. Ученые заметили, что воздействие 6G следует дополнительно исследовать, чтобы предупредить потенциальную опасность.

В своей научной работе специалисты также сослались на исследование Российской академии наук от 2009 года, согласно которому воздействие интенсивного терагерцевого излучения в течение нескольких часов в день с мощностью, достигающей нескольких ватт, может вызывать повышение температуры клеток головного мозга.

В ходе исследования также выяснилось, что влияние излучения не было постоянным. Через два дня после первоначального облучения скорость роста значительно замедлялась.

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