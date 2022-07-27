В России разработают оборудование для связи 6G

«Ъ»: «Сколтех» и НИИ радио работают над созданием российского оборудования для связи 6G

В России займутся разработкой проекта по созданию оборудования для связи шестого поколения (6G). Об этом сообщает Коммерсантъ.

Информацию о работе над проектом подтвердил генеральный директор Научно-исследовательского института радио (НИИ) Олег Иванов. Они, совместно со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех»), планируют разработать оборудование от уровня прототипов до постановки на производство. Иванов также рассказал, что проект будет включать в себя работу над нормативно-правовой базой, безопасностью новых сетей и вопросами компонентной базы.

Гендиректор заявил, что тему финансирования и детали проекта обсуждать пока рано. Автор материала ссылается на источник, по словам которого, работа над оборудованием должна закончиться к 2025 году. Согласно его данным, сумма, запрашиваемая «Сколтехом» и НИИ радио на реализацию проекта, составляет более 30 миллиардов из бюджета.

Издание сообщает, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть дополнительное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере сетей связи 6G при формирование бюджета на 2023-2025 годы.

Научные институты предлагают скорректировать «дорожную карту» развития сетей 5G, которая является разработкой «Ростеха». Сама корпорация после ухода с российского рынка зарубежных вендоров телеком-оборудования предлагала Минцифры новую версию «дорожной карты», в которой фокус делается на LTE — поколении, предшествующему 5G.

В середине февраля этого года стало известно, что Китай установил рекорд 6G. В общей сложности, в Китае зарегистрировано 40 процентов всех мировых патентов, которые имеют отношение к технологиям связи шестого поколения.