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В Китае установили рекорд 6G

Китайские ученые передали терабайт данных с рекордной скоростью

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

В Китае протестировали перспективную сеть, рассчитанную на передачу данных по воздуху. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Специалисты Школы аэрокосмической инженерии Университета Цинхуа под руководством профессора Чжан Чао установили в комплексе для проведения Олимпийских игр в Пекине экспериментальную беcпроводную систему. Во время тестов удалось установить рекорд скорости при передаче данных — файлы размером более одного терабайта отправили на расстояние около одного километра, процесс занял менее одной секунды.

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В отчете говорится, что подобное достижение стало возможным благодаря использованию высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны. Ученые полагают, что описанная технология можно применяться при передаче данных 6G. Станция, основанная на вихревых миллиметровых волнах, позволяет одновременно передавать более 10 тысяч видеотрансляций высокой четкости.

«Речь идет о введении нового физического измерения, которое может привести к совершенно новому миру с почти неограниченными возможностями», — подчеркнул Чжан Чао. В отчете говорится, что Китай лидирует в области исследований потенциальных ключевых технологий для 6G — здесь зарегистрировано 40 процентов мировых патентов, касающихся технологий связи шестого поколения.

В 2020 году японская компания Nippon Telegraph and Telephone использовала вихревые миллиметровые волны для передачи данных со скоростью более 200 гигабит в секунду на расстоянии до десяти метров.

В феврале стало известно, что Минцифры России совместно с Huawei проведет в Москве уникальное тестирование оборудования для сетей 5G. Результаты тестов будут раскрыты на Госкомиссии по радиочастотам в конце первого квартала 2022 года.

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Андрей Ставицкий
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