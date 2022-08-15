Появились подробности гибели чемпионки мира по альпинизму в Альпах

Гибель чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз могла быть вызвана оползнями в Альпах

Представитель горного подразделения французской жандармерии рассказал подробности гибели чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Его слова приводит FranceInfo.

В полиции заявили, что тело спортсменки было обнаружено на одном из склонов. Они подчеркнули, что смерть могла произойти из-за оползней, вызванных засухой во Франции, однако в день смерти Миллоз опасных камнепадов не было. «Доступ на Монблан не был закрыт, что делает расследование более запутанным», — добавили жандармы.

О гибели 26-летней Миллоз стало известно 14 августа. Рядом с ней был обнаружен труп инструктора по маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым спортсменка тренировалась в горах. Во французской полиции подчеркнули, что причиной гибели альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три титула чемпионки страны.