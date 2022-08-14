В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по альпинизму

В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз

Чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, тело 26-летней спортсменки обнаружили французские спасатели. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три чемпионских титула страны.

В 2019 году удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Отмечалось, что забег был прерван из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке и не сумела повернуть обратно.