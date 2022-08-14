Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по альпинизму

В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по ски-альпинизму Адель Миллоз

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, тело 26-летней спортсменки обнаружили французские спасатели. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три чемпионских титула страны.

В 2019 году удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Отмечалось, что забег был прерван из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке и не сумела повернуть обратно.

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Карди Би рассказала о способе отрастить здоровые волосы с помощью лука
Комбат ДНР отреагировал на данные о попытке Стрелкова попасть на фронт
В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по альпинизму
Российский город из-за ливня сравнили с Таиландом
10 российских самолетов застряли в Германии после введения санкций
Президент Латвии призвал запретить выдачу турвиз россиянам
В России выявили 28 982 случая COVID-19
Талибы прилетят в Москву в годовщину захвата власти в Афганистане
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.