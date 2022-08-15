В России захотели создать скоростной автомаршрут от Балтийского моря до Урала

В России к 2024 году запустят скоростной автомаршрут от Балтийского моря до Урала

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев заявил, что в стране собираются создать скоростной автомобильный маршрут от Балтийского моря до Урала. Его слова, прозвучавшие на Транспортной конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, передает ТАСС.

По утверждению замминистра, автомаршрут протяженностью более двух тысяч километров полностью запустят к 2024 году. «В перспективе он соединит Россию с Китаем и Монголией», — добавил Зверев.

В начале июня сообщалось, что китайские компании выразили заинтересованность в проекте строительства российской мегатрассы «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.

В июле стало известно, что движение по участку скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань собираются запустить до конца 2022 года.