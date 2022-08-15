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Туристка отправилась во Францию и внезапно погибла при выходе из ресторана

Туристка из Италии погибла во Франции после того, как на нее упала оконная ставня

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции туристка из Италии погибла при выходе из ресторана: на нее упала оконная ставня. Об этом сообщает Mirror.

27-летняя Карлотта Гриппальди (Carlotta Grippaldi) из Турина отправилась с друзьями в Бриансон на юго-востоке Франции. Девушка выходила из ресторана в историческом центре города, когда на нее внезапно упала оконная ставня со второго этажа здания.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, однако путешественница скончалась по пути в больницу. Местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту непредумышленного убийства и создания угрозы жизни других людей.

Ранее в августе 17-летняя россиянка погибла после того, как вылетела из кресла аттракциона «Орбита» в парке Орла. Прибывшие на место врачи доставили пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

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Мария Гейн
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